Lazio, tifosi a raccolta: al via i biglietti per Bergamo. E contro la Juve...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La sosta sta per volgere al termine e alla Lazio aspetta prima la sfida contro l'Atalanta in trasferta, in programma domenica 19 ottobre alle 18, e poi quella con la Juventus all'Olimpico, domenica 26 alle 20.45.

La vendita per i biglietti per la gara contro la squadra di Juric partirà alle 10 di oggi, lunedì 13 ottobre: sono 1.304 i posti disponibili nel settore ospiti: i laziali avranno sei giorni di tempo per rispondere presente e sostenere la squadra in trasferta. Il costo del biglietto è di 30 euro, con servizio navetta gratuito (andata e ritorno) dal parcheggio di via Spino, come comunicato sul sito ufficiale.

Per quanto riguarda la sfida dell'Olimpico contro la Juve, la vendita è già partita per gli Aquilotti e resterà aperta fino alle 23.59 di domani 14 ottobre. Da giovedì 16, invece, scatterà la vendita libera. Attesa già altissima per il big match: sono previste circa 35.000 presenze, di cui 4.200 tifosi bianconeri (in possesso della tessera del tifoso) hanno già assicurato il proprio posto.