Italia - Israele, iniziativa per ricordare i giornalisti morti a Gaza: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia si prepara a scendere in campo per la sfida contro Israele, in programma martedì 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine. In occasione del match l'Ussi, Unione Stampa sportiva italiana, consegnerà in tribuna stampa e a bordo campo ai fotografi un fiocchetto nero per "ricordare la tragedia e il lavoro dei cronisti di penna e per immagini e per auspicare che ci sia una fine definitiva del conflitto per un futuro senza armi".

Sono infatti 250 i giornalisti morti a Gaza nel "conflitto più letale mai registrato per raccontare i fatti nel rispetto della libertà di stampa". In una nota Ussi sottolinea che "i giornalisti sportivi raccontano attraverso lo sport pezzi di vita e non dimenticano i conflitti e raccontano con un linguaggio universale storie, persone e territori".

