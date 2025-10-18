Lazio, Sarri su Cataldi: "Non è una sorpresa. Nell'anno del secondo posto..."
La rosa di Maurizio Sarri è decimata dagli infortuni, ma alcuni si avvicinano verso il rientro. Il tecnico toscano dovrà fare affidamento soprattutto sui suoi fedelissimi. Tra questi c'è sicuramente Danilo Cataldi, perno del centrocampo biancoceleste nell'anno del secondo posto. Dopo un anno in esilio a Firenze, Cataldi è tornato per essere utile alla causa e con l'intenzione di restare.
Intervenuto in conferenza stampa a poco più di 24 ore da Atalanta - Lazio, Sarri conferma la fiducia al classe '94: "Cataldi è affidabile, anche nell’anno del secondo posto ha giocato tantissime partite. Per me non è una sorpresa".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.