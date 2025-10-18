Lazio | Umiltà e pochi riferimenti: ecco come Sarri vuole battere l'Atalanta

"(Sarrismo) s. m. La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; anche, il modo diretto e poco diplomatico di parlare e di comportarsi che sarebbe tipico di Sarri". È così che la Treccani definisce lo stile di gioco proposto da Sarri, ma non è abbastanza.

La Lazio di quest'anno è la dimostrazione di come la definizione di Sarrismo sia limitante per definire una squadra allenata dal tecnico toscano. La Lazio è dinamica, muta in base all'avversario che ha di fronte. Sarri si è dimostrato meno integralista di quanto dicano tifosi e addetti ai lavori. Anzi, tutt'altro. Ha i suoi principi, ma nella difficoltà ha dimostrato di avere la forza di cambiare e adattarsi al materiale a disposizione.

Oggi il gruppo biancoceleste è diverso da quello allenato nel suo primo corso. Oggi la squadra è più fisica, ma ha molta meno qualità, necessaria nel calcio di Sarri. Se non c'è la qualità, allora ci deve essere l'umiltà. Serve ripartire da lì in primis, poi tutto il resto. È così che Sarri vuole battere l'Atalanta: in conferenza stampa, alla vigilia di Atalanta - Lazio, il Comandante ha spiegato quali sono i principi che vuole adottare per superare la Dea. Ecco di seguito le sue parole:

“Posso chiedere una parte della qualità della mia Lazio del secondo posto, quella aveva qualcosa in più mentre questa ha di più dal punto di vista fisico. Negli anni abbiamo perso giocatori di altissimo livello. Io parlo sempre di umiltà perché la nostra situazione era già difficile all'inizio e ora lo sta diventando ancora di più. Poi non bisogna mai confondere l’umiltà con l’accettazione della sconfitta, domani giochiamo contro una squadra forte. Dal punto di vista tattico meno punti di riferimento riusciamo a dare e meglio è".

