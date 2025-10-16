Lazio, il punto dall’infermeria: le condizioni di Castellanos, Pellegrini e non solo
Nota dall'infermeria. La Lazio ha fatto il punto sugli attuali infortunati diramando un comunicato ufficiale. Nell'elenco sono presenti Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Gigot e Castellanos; non figurano, invece, Dia, Zaccagni, Vecino e Marusic che si sono allenati regolarmente in gruppo. Di seguito il testo.
"Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Luca Pellegrini, Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru hanno svolto un lavoro atletico specifico.
Samuel Gigot e Valentin Castellanos hanno invece continuato i loro rispettivi programmi riabilitativi".
