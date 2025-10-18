Serie A | Da Lecce all'Olimpico: il programma della giornata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Riparte la Serie A dopo la pausa nazionali. Sono quattro le partite in programma nella giornata di oggi. Si partirà con Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona, entrambe con fischio d'inizio fissato alle 15.00. Qualche ora più tardi sarà il turno di Torino-Napoli: i granata, che sono reduci dal rocambolesco 3-3 contro la Lazio, dovranno vedersela con gli azzurri di Conte, che sono riusciti a rimontare rispetto allo svantaggio iniziale contro il Genoa.

Ma sarà la sfida della sera a catturare le maggiori attenzioni degli appassionati di calcio: Roma-Inter (20.45). All'Olimpico uno scontro sempre sentitissimo tra due squadre che, al momento, hanno soli tre punti di distanza: i giallorossi sono primi in classifica col Napoli, i nerazzurri un gradino più in basso.

