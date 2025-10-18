Ventura "difende" il Torino e cita il 3-3 con la Lazio: "Baroni paga..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport nel giorno di Torino-Napoli, l'ex allenatore granata Gian Piero Ventura ha mostrato di avere moderato ottimismo nei confronti della squadra guidata da Baroni che, a suo dire, pagherebbe "quell'impatto iniziale che gli ha tolto tranquillità". Il riferimento è ai cinque gol incassati dall'Inter, ai tre subiti con l'Atalanta.

"Sono lame alla testa", prosegue l'ex tecnico, che poi ha commentato anche il 3-3 contro la Lazio nell'ultimo match prima della sosta. "E alla fine, pensate un po', anche il pari con la Lazio, un 3-3 altrimenti da accogliere con soddisfazione, per la dinamica e il momento si è trasformato in delusione", spiega Ventura.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.