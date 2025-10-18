WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Siamo in un momento difficile. Con la Juve dovremo..."
Alla vigilia del big match con la Juventus, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato il tecnico della Lazio Women. Questa l'analisi di Grassadonia sul momento e sulla sfida: “Col Genoa a livello di prestazione si è tornati indietro, l’abbiamo analizzata e ce ne dispiace. Ci siamo resi conto, riguardando la partita, che potevamo fare molto di più. È stato un secondo tempo brutto e però siamo un “lavori in corso” e quindi è normale. Ci sono giocatrici nuove, alcune che devono crescere ancora molto però questa squadra sta dimostrando maturità, malizia che lo scorso anno non aveva, ma da un punto di vista tecnico e tattico dobbiamo crescere tanto”.
JUVENTUS - “È una gara difficile, la Juve ha tante soluzioni e non sappiamo come verrà ad affrontarci. Noi la stiamo preparando come sempre bene, perché le ragazze sono di una disponibilità unica. È una partita importante, di cartello e dobbiamo cercare di fare il massimo per ottenere il massimo. Mi aspetto una Juve arrabbiata, vederla lì con 1 punto è un fatto abbastanza strano e quindi verrà una Juve che vorrà fare risultato pieno. Ancor di più dobbiamo alzare l’attenzione sapendo che se dovessimo vincere la metteremo a debita distanza, anche se è vero che siamo solo all’inizio. Dobbiamo essere ancor più concentrate e cattive”.
INFORTUNI - “È un momento veramente difficile, è difficile allenarsi con 13/14 unità perché non riesci a strutturare la settimana come vorresti. C’è la grande disponibilità delle ragazze del settore giovanile che vengono, ma è chiaro che hanno un’intensità diversa. Una qualità diversa. Il gruppo storico di questa Lazio è maturo, lavora veramente bene e nelle difficoltà dobbiamo cercare di crescere ancora”.
CAMPIONATO - “Siamo appena all’inizio di questo campionato è chiaro che da un punto di vista mentale, se dovessimo centrarla sarebbe una grande iniezione di fiducia. La Juve resta sempre la Juve, ci sarà tutto il tempo di recuperare. È un campionato livellato verso l’alto, dobbiamo crescere da un punto di vista delle scelte e della personalità che è qualcosa che manca. Rispetto all’anno scorso siamo avanti dal punto di vista della mentalità, ma indietro da quello tecnico”.
SOSTA - “È importante per rimetter dentro qualche calciatrice, ma allo stesso tempo dobbiamo concentrarci sulla partita di domani e dobbiamo tirare fuori la prestazione migliore”.
