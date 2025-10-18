Serie A | Doppio 0-0: Lecce - Sassuolo e Pisa - Verona terminano senza gol
18.10.2025 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Due partite senza gol ed emozioni. Le prime due gare della settimana giornata di Serie A chiudono entrambe a reti bianche: Lecce - Sassuolo e Pisa - Verona terminano 0-0. Da segnalare solamente una grande occasione sprecata da Berardi su un campo e da Orban sull'altro.
