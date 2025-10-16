Giordano sicuro: "Insigne alla Lazio? Per me è sì! Meglio averlo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex attaccante Bruno Giordano, che ha parlato della situazione della Lazio verso la gara contro l'Atalanta e del possibile arrivo nella Capitale di Insigne nei prossimi mesi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Insigne alla Lazio? Dipende da come sta. È un giocatore dal valore assoluto che però nell’ultimo anno è stato quasi un ex calciatore. Meglio averne uno in più che uno in meno comunque, in poco tempo potrebbe tornare in condizione. Io sono per il ‘sì’, anche se da tempo non lo vediamo in una partita vera. È un'altra storia rispetto a Bernardeschi, che ho visto bene fisicamente. Insigne è un calciatore integro, anche solo al 60% è meglio averlo che non averlo".

"Isaksen? Se arriva un'offerta giusta può partire, soprattutto vedendo come sta giocando Cancellieri. Anche se poi il livello così si abbassa. Che poi anche su Cancellieri, comunque, non abbiamo certezze, non sappiamo che tipo di stagione farà e che tipo di squadra vuole fare la Lazio l'anno prossimo. Mandas? Se l'allenatore dice che punta su Provedel, allora è chiuso. Il rischio è che poi si svaluta tanto. Se a gennaio si può fare qualcosa, è anche giusto mandarlo via se arrivano delle richieste. Mandas poi ha fatto vedere buone cose, ma non è che sia un fenomeno. I giocatori della Lazio rispetto all'anno scorso hanno perso valore".

"La Lazio è un po' scorbutica e indigesta all'Atalanta, mi vengono in mente i gol di Felipe Anderson e Dele-Bashiru. Il nostro modo di giocare forse li mette in difficoltà. Bisognerà giocare in maniera dura, senza tirare indietro la gamba e inserendosi negli spazi. I nerazzurri hanno un organico forte, credo che finiranno a ridosso del quarto posto in classifica. A me piace tanto Sulemana, è anche più veloce di Lookman, porta a spasso la difesa, è leggero e ha una grande corsa. Credo che farà tanta strada in questa stagione".

