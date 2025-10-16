Lazio, senti Pancaro: "Classifica brutta. Sarri è rimasto deluso..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex calciatore biancoceleste Giuseppe Pancaro, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, si è espresso in merito alla situazione della Lazio tra difficoltà, infortuni e negatività dell'ambiente. Ecco di seguito le sue parole:

"I problemi della Lazio iniziano prima del campionato, quando è arrivata la comunicazione del blocco sul mercato. Sarri è rimasto deluso da questo e non si è partiti con il piede giusto, con l'entusiasmo che serve per affrontare una nuova annata. Poi sono arrivati dei risultati negativi, che hanno creato malumore fra i tifosi. Questa negatività intorno alla Lazio pesa tanto secondo me in questo inizio. Non solo questo...".

Poi ha aggiunto: "A queste difficoltà si aggiungono i tanti infortuni. E magari le due cose sono collegate. Si sa che le gambe sono legate alla testa. Quando c'è un po' di abbattimento le cose non vengono bene. La cosa importante oggi secondo me è quella di prendere atto di questa situazione e arrivare a gennaio cercando di limitare i danni. Ad oggi la classifica è veramente brutta".

