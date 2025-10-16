Lazio, Milinkovic alla Juve? Torricelli fa il punto tra ricordi e perplessità
Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare l'ipotesi di un trasferimento di Milinkovic-Savic dall'Al Hilal ai bianconeri: "Per come ricordo Milinkovic alla Lazio è tantissima roba. Chiaramente andando a giocare in Arabia, dove la pressione è diversa, servirebbe capire in che condizioni è soprattutto di testa".
