Castellacci: "Tanti infortuni? Il problema sono le troppe partite e..."

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il Professor Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dell'Associazione Medici del Calcio Italiani e medico della Nazionale Italiana tra il 2004 e il 2018, ha analizzato la situazione relativa ai tanti infortuni accusati dai giocatori di Serie A durante la sosta per le Nazionali. Di seguito le sue parole: "Tanti infortuni? Non credo che stiamo sottovalutando il problema delle troppe partite, perché si ripropone sistematicamente. Parlo da Presidente di tutti i medici del calcio italiani: il problema grosso è che noi lo diciamo da anni, ma la nostra voce non ha nessun valore. Lo ha detto anche l'AIC da parte dei calciatori, eppure... Non c'è niente da fare: ci sono interessi di tipo economico che vanno al di là della salute del giocatore. Bisogna rendersene conto: non ce la faremo mai. Lo dico un po' sconcertato e demoralizzato. Più di dirlo, che dobbiamo fare?".

"Dovrebbero essere i calciatori stessi a ribellarsi. Qualche sentimento infatti c'è già stato in merito a Milan-Como. Dovrebbe essere un sentimento comune, perché c'è un danno che si ripercuote immediatamente su giocatori e club, ma non solo. C'è un aspetto al quale nessuno sta pensando, che questi giocatori finiranno di giocare, un giorno. E si porteranno dietro tanti problemi in futuro. Vedo continuamente ex calciatori con problemi di sovraccarico che poi gli procurano tante problematiche".

