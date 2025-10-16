La Kings League veste biancoceleste: gli ex Lazio che scenderanno in campo
Lunedì 20 ottobre, presso la Fonzies Arena di Cologno Monzese, tornerà in campo la Kings League. In programma, infatti, c'è l'inizio della Kings Cup Lottomatica.sport Italy, ovvero un torneo che metterà di fronte le dodici squadre impegnate, divise in due gironi all'italiana per la prima fase della competizione, che sarà poi seguita da quella a eliminazione diretta. La formazione vincente accederà alla Kings Cup Europe dove si sfiderà per il 'dominio del Vecchio Continente', contro la vincente tedesca e quella spagnola.
I LAZIALI IN KINGS LEAGUE - A partecipare a un torneo, che si presenta al mondo del calcio come uno dei più rivoluzionari, ci saranno anche alcuni ex calciatori della Lazio. Nella rosa dei BigBro di Moonryde, infatti, oltre ai nomi di Moscardelli e Floreniz, spunta il nome dell'ex difensore centrale biancoceleste Alessandro Tuia. Tra i TRM di Marzaa, campioni in carica, c'è l'ex Primavera Daniel Bezziccheri. Ma non solo. Un po' di Lazio, infatti, c'è anche in panchina e sugli spalti. Cristian Brocchi è stato confermato allenatore degli FC Zeta di ZW Jackson, dopo la finale della passata stagione di Kings League, mentre Bobo Vieiri ha fatto il suo ingresso nella competizione come co-presidente dei D-Power di Diletta Leotta.
