Lazio, quattordici anni fa il derby di Klose: il ricordo della società - VIDEO
Il 16 ottobre del 2011 è andato in scena uno dei derby più significativi della storia della Lazio. Una rimonta biancoceleste al cardiopalma, esplosa nel godimento finale con il gol segnato allo scadere da Miroslav Klose, il quale dopo aver stoppato con eleganza il pallone lanciato da Matuzalem, appoggia in rete con un destro delicato e con tutta la freddezza del mondo. Solo come un fenomeno può fare. Oggi, a quattordici anni di distanza, la società ha voluto ricordare quel momento pubblicando sui social i gol di quella sfida.
