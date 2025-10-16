Lazio | Guendouzi rientra e la società chiede equilibrio, ma il futuro...

RASSEGNA STAMPA - Due giornate di squalifica scontate per le offese rivolte all’arbitro Sozza nel derby perso contro la Roma e Matteo Guendouzi torna ad essere un perno del centrocampo biancoceleste. La Lazio, in emergenza per le numerose assenze nei vari reparti, ha bisogno della sua grinta e della sua personalità, ma anche di maggiore equilibrio da parte del francese. Negli ultimi mesi, infatti, Guendouzi ha mostrato più volte segni di nervosismo.

Era accaduto contro il Bodo, nel giorno dell’eliminazione dall’Europa League, e a fine stagione, quando deluso dall’assenza dalle coppe nel 2025-2026, aveva chiesto la cessione ma il club, impossibilitato a sostituirlo, lo aveva trattenuto. La decisione di restare è arrivata anche grazie al ritorno di Sarri, tecnico con cui il giocatore ha sempre avuto un ottimo rapporto. Ma nel derby contro la Roma è arrivato l’ennesimo scatto di rabbia. La società, spiega il Corriere della Sera, lo ha richiamato alla calma, invitandolo a controllarsi e “mordersi la lingua”. Guendouzi si è poi scusato con i compagni, ma sa che i prossimi mesi saranno cruciali.

Il centrocampista, infatti, non è stato convocato nelle ultime due soste dalla nazionale francese, dopo un anno di presenze regolari. Un’assenza pesante, che potrebbe costargli il Mondiale di fine stagione. Per questo ha bisogno di ritrovare continuità, concentrazione e visibilità: solo così potrà convincere Deschamps a richiamarlo.

Se invece dovesse restare ai margini - spiega il quotidiano - non è escluso che a gennaio possa chiedere nuovamente la cessione. Guendouzi è uno dei giocatori che potrebbe garantire alla Lazio una plusvalenza netta, senza percentuali da girare ad altri club, e in un momento di conti stretti ogni entrata pesa.