Lazio, Sarri studia l'assetto anti-Atalanta: tre le opzioni possibili

RASSEGNA STAMPA - Gli infortuni costringono Sarri a cambiare ancora. Dopo essere stato costretto, a causa delle diverse defezioni, a mettere da parte il 4-3-3 in favore dei più congeniali 4-4-2 e 4-2-3-1, Mau potrebbe sperimentare un nuovo assetto in vista di Bergamo. Grazie al recupero di Dia, infatti, il tecnico potrebbe optare per l'inedito 4-4-1-1, ma non si esclude anche un ritorno al 4-3-3, così come un nuovo utilizzo del 4-2-3-1.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i principali dubbi del Comandante sono legati alla composizione di centrocampo e attacco, mentre sulla difesa non ci sarebbero particolari perplessità, visto che Provedel, MArusic, Gila, Romagnoli e Tavares sembrano tutti sicuri del posto. Con il 4-3-3, davanti alla linea difensiva agirebbero Guendouzi, Cataldi e Basic, mentre il trio d'attacco sarebbe composto da Cancellieri a destra, Dia al centro e Pedro a sinistra. Questo modulo, privilegiato da Sarri, potrebbe consentire ai biancocelesti di ritrovare quella solidità difensiva venuta meno nelle ultime gare.

Nel caso si dovesse optare per la novità del 4-4-1-1, invece, Sarri potrebbe mandare in campo una squadra più coperta, con Basic esterno a sinistra e uno tra Noslin e Pedro dietro Dia centravanti. L'ultima opzione, infine, sarebbe il 4-2-3-1, attualmente la soluzione meno probabile, ma comunque da tenere in considerazione. Con questo assetto, sulla mediana ci sarebbero Guendouzi e Cataldi, mentre dietro Dia agirebbe il trio di trequartisti composto da Cancellierri, Pedro e Basic.

