Atalanta, si svuota l'infermeria: Juric studia le scelte verso la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In casa Atalanta, l'emergenza infortuni sembra essere ormai alle spalle. In vista della sfida contro la Lazio, Juric ha recuperato praticamente tutti le pedine andate ko nelle scorse settimane e potrà contare su una rosa quasi al completo, eccezion fatta solo per Bellanova e Kolasinac, prossimi al rientro, e per il lungodegente Bakker.

Partendo dalla difesa, dopo settimane di alternanza tra gli stessi elementi, la Dea potrà inserire nelle rotazioni anche i ritrovati Kossounou e Scalvini che, dopo un mese di assenza, avrà bisogno di un po' di rodaggio. Contro i biancocelesti, comunque, Juric non dovrebbe stravogere troppo e sembra intenzionato a confermare il trio composto da Djimsiti, Hien e Ahanor.

Sulle corsie esterne di centrocampo si rivedrà Zalewski, ma è in attacco che il tecnico croato potrà tornare a godere di una grande abbondanza fin qui venuta meno: saranno ben sette gli uomini a disposizione per tre maglie lì davanti, otto se vogliamo contare anche Pasalic. Torneranno utilizzabili De Ketelaere e Lookman, che tornerà oggi a Bergamo dalla Nigeria, ma il più atteso è Scamacca, che dopo 50 giorni spera di disputare almeno uno spezzone di gara. Juric ha ora pronte diverse frecce per il suo arco ed è pronto a utilizzarle tutte contro la Lazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.