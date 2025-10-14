RIVIVI DIRETTA | Italia - Israele 3-0: tris azzurro, i playoff sono aritmetici!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stadio 'Friuli', Udine

Martedì 14 ottobre, 20.45

ITALIA - ISRAELE 3-0 (45'+1' Retegui rig., 74' Retegui, 90'+3' Mancini)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso (85' Spinazzola), Barella, Locatelli (85' Cristante), Tonali, Dimarco; Raspadori (45' Esposito), Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Coppola, Cristante, Orsolini, Frattesi, Cambiaghi, Piccoli, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

ISRAELE (4-3-3) - Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gropper, Stoinov, Gandelman, Azoulay, Noy, Mizrahi, Shua, Abu Fani, Turgeman, Toriel. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.

Ammoniti: 42' Biton (IS), 86' Tonali (IT), 90'+4' Barella (IT)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce in questo momento Italia-Israele, qualificandosi aritmeticamente ai playoff.

90'+4' Ammonito Barella che, diffidato, salterà la sfida contro la Moldova.

90'+3' GOOOOOOOOLLLLLLLL! Primo gol in Nazionale per Gianluca Mancini, che sigla la rete del tris azzurro!

90'+2' Esce Retegui, dentro Cambiaghi; entra Piccoli, esce Tonali.

90'+2' Chance per Mancini, che sugli sviluppi di un corner sfiora il 3-0!

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per quattro minuti.

86' Cartellino giallo per Tonali.

85' Gattuso cambia ancora: dentro Spinazzola e Cristante, fuori Cambiaso e Locatelli.

84' Qualche problema per Glazer, il portiere di Israele, che ha ricevuto da un suo compagno, che voleva intervenire per chiudere lo specchio della porta a Esposito.

74' GOOOOOOOOOOLLLLLLLL! Che bel gol che ha fatto Retegui! È un tiro a giro che s'infila all'incrocio dei pali.

69' Dopo il colpo subito e qualche istante a terra, Tonali riprende il suo posto in mediana. Fondamentale fin qui il suo apporto nello scacchiere azzurro.

68' Problemi per Tonali: entra ancora in campo lo staff medico per accertarsi delle condizioni del calciatore del Newcastle. Gattuso ne approfitta per parlare con i suoi.

67' Cambiaso mette la palla in rete, alle spalle di Glazer, ma si alza subito la bandierina del guardalinee per posizione di off-side.

61' Barella a terra dopo un duello areo con un avversario: cure in corso per il centrocampista dell'Inter, che dovrebbe comunque poter proseguire il match.

58' Inserimento in area di Peretz, che prova la stoccata trovando la respinta di Di Lorenzo.

53' Esposito appoggia dietro per Tonali: dal rimpallo, Barella calcia al volo. La conclusione si perde di poco sopra l'incrocio.

46' Un solo per Gattuso: dentro Pio Esposito che prende il posto di Raspadori.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Italia-Israele.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce in questo momento il primo tempo di Italia-Israele.

45'+1' Retegui sul dischetto. E questa volta non sbaglia! Azzurri in vantaggio! Va in doppia cifra con la maglia della Nazionale, raggiungendo quota 10!

45'+1' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.

45' Retegui subisce fallo in area di rigore! L'arbitro ci pensa un attimo, poi indica il dischetto! Sarà rigore per gli Azzurri.

43' Qualche problema fisico per un paio di giocatori di Israele, che comunque dovrebbero riuscire a proseguire. Gattuso ne approfitta per dare un po' di indicazioni ai suoi.

38' Cambiaso spinge sulla destra e mette al centro per Retegui, chiuso anche in quest'occasione da un ottimo intervento di Baltaxa.

31' Lungo possesso palla della squadra di Gattuso, che però non trova sbocchi: la difesa avversaria dimostra di essere particolarmente organizzata, e interrompe ogni tentativo.

27' Provvidenziale l'intervento di Donnarumma sulla conclusione di Biton! Polemiche da parte dei giocatori dell'Italia per un fallo su Raspadori a inizio azione.

23' Risposta degli Azzurri, con Dimarco che arriva sul lato corto dell'area avversaria: mette in mezzo un pallone che, però, Raspadori di testa non riesce a indizzare.

19' Azione dirompente in contropiede di Khalaili sulla destra, assist per Gloukh, che per pochissimo non centra la porta!

16' Ci prova anche Raspadori! L'ex Napoli riceve palla in area da Retegui e ci prova col destro, spendendo sul fondo.

14' Israele si fa vedere dalle parti del portiere dell'Italia. Peretz manda in profondità Gloukh: pallone impreciso per il giocatore dell'Ajax, che finisce poi tra i piedi di Donnarumma.

10' Grande azione dell'Italia, orchestrata con una serie di scambi stretti e conclusa con un sinistro dal limite dell'area di Cambiaso che va fuori di poco.

6' Tonali tenta il passaggio in profondità per Raspadori, anticipato agevolmente da Glazer che allontana la sfera.

4' Possesso palla in mano agli Azzurri, che in fase di impostazione costruiscono da dietro a 4, pur schierandosi di base col 3-5-2.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Italia-Israele.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Italia-Israele. Tutto confermato in casa azzurra con la decisione di Gennaro Gattuso di passare alla difesa a tre: c'è Mancini al posto dello squalificato Bastoni, mentre in attacco Raspadori prende il posto dell'infortunato Kean. In mezzo al campo Locatelli ha vinto il ballottaggio con Cristante, confermati Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Dimarco, Barella, Tonali e Retegui. C'è Cambiaso sulla corsia destra con Orsolini che parte dalla panchina. Rispetto alla sfida di sabato sera a Tallinn contro l'Estonia il commissario tecnico ha cambiato tre giocatori con Raspa che modifica la sua posizione e da ala sinistra viene spostato in attacco. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio del match.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.