Atalanta, Juric ritrova Scamacca e non solo: il punto verso la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È tornata ad allenarsi l'Atalanta in vista della prossima gara contro la Lazio, al rientro dalla sosta per le nazionali. Buone notizie per Juric, che ha ritrovato in gruppo Scamacca, Zalewski e Scalvini rientrati dai rispettivi infortuni. Diverso invece il discorso per Kossounou e Bellanova, ancora a parte, Bakker, alle prese con le terapie, e Kolasinac, che ha lavorato con l'Under 23.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.