Albania | Hysaj, sono 94! Record di presenze contro la Giordania

Che sosta per Elseid Hysaj. Fatto 93, ha fatto anche 94: il terzino della Lazio ha prima eguagliato l'ex biancoceleste Lorik Cana per presenze con l'Albania e poi l'ha superato contro la Giordania. Intorno al 77', infatti, è subentrato a Balliu sul risultato di 3-1. La partita è terminata sul risultato di 4-2 proprio per la squadra di Sylvinho. Ma la festa era tutta per Hysaj.

