Lazio | Giordano: "Gli infortuni una coincidenza? Forse. E sulla società..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, esprimendosi sul momento attuale di casa Lazio, in particolare sui calciatori che sono stati colpiti da infortuni. Ecco le parole dell'ex attaccante, che ha parlato anche della situazione societaria:

"Gli infortuni? Possono essere una coincidenza, ci sono squadre che non hanno avuto niente e altre tipo Napoli e Lazio che invece sono state falcidiate da problemi fisici, ma parliamo di due squadre con due allenatori esperti che sanno fare la preparazione. Il manto erboso non può incidere, sono campi fatti da professionisti, altrimenti si stiravano tutti e 25. A volte può essere un problema di preparazione e forma del singolo calciatore. Perché Cancellieri ha fatto la stessa preparazione, corre e gli altri si fanno male?

La situazione societaria potrebbe star influenzando. Perdi il derby, c'è polemica, queste cose si riflettono nelle settimane successive. Non è solo quello, ma sicuramente un minimo sta contribuendo. il 4-4-2 è stata un'esigenza a causa delle defezioni, ora che ne ha la possibilità credo che Sarri tornerà a giocare coi 3 centrocampisti. In emergenza ha fatto delle scelte equilibrate che hanno portato risultato, ma penso che dovrebbe tornare al 4-3-3".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.