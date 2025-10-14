Italia - Israele, le formazioni ufficiali: Raspadori e Retegui in attacco
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
ISRAELE (4-3-3) - Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.
