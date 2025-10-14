Italia - Israele, le formazioni ufficiali: Raspadori e Retegui in attacco

14.10.2025 19:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Italia - Israele, le formazioni ufficiali: Raspadori e Retegui in attacco
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso. 

ISRAELE (4-3-3) - Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon. 

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.