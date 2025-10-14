Italia, i convocati di Gattuso per Israele: out Carnesecchi e Nicolussi Caviglia
Manca sempre meno all'inizio di Italia - Israele, gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Per l'occasione, il ct azzurro Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. In lista non figurano Carnesecchi e Nicolussi Caviglia, oltre a Kean (infortunato) e Bastoni (squalificato). Di seguito l'elenco completo per la partita.
Portieri - Donnarumma, Meret, Vicario.
Difensori - Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti - Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi.
Attaccanti - Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito.
