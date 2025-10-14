Italia, Gattuso scioglie i dubbi: "Ecco chi gioca contro Israele"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo poche ora alla discesa in campo dell'Italia che, alle 20.45, sfiderà Israele al Bluenergy Stadium di Udine in una gara fondamentale in ottica Mondiale 2026. In vista della gara ecco le parole del ct Gattuso ai microfoni di Rai Sport: "Giocherà Raspadori con Retegui. Pio Esposito ha un talento cristallino. Sta bene e può aiutarci a gara in corso".

Sugli appena 10.000 spettatori che saranno presenti: "Questi 10mila valgono come fossero 40 mila. Sfidare chiusure, file, divieti per venire allo stadio è un atto di amore".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.