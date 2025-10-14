Lazio, Cardone spiega: "Dia non sta bene. Su Zaccagni bisognerà capire..."

Il giornalista Giulio Cardone, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, ha parlato delle prossime sfide della Lazio e delle condizioni di Zaccagni. Infatti, il capitano biancoceleste potrebbe rientrare prima del previsto e tornare a disposizione di Sarri. Ecco di seguito le sue parole:

“Zaccagni sta migliorando molto, bisognerà capire se tra giovedì e venerdì riuscirà ad allenarsi con il gruppo. Se dovesse farcela potrebbe essere convocato e avere una ventina di minuti sulle gambe. Avendo la Juventus la settimana successiva bisognerà sicuramente fare delle riflessioni

"Atalanta e Juventus sono per organico superiori alla Lazio, saranno due partite complicatissime. Le affronterai senza i giocatori più importanti. Se mi avessero detto che la Lazio avrebbe fatto quattro punti tra Genoa e Torino con tutti questi indisponibili io avrei firmato. L’infortunio di Castellanos è stato preso con sconforto, è un calciatore considerato importantissimo all’interno della squadra. Anche Dia non sta bene. Si dovrebbe provare a lanciare Noslin. Nel momento dell’emergenza credo sia importante dargli fiducia. La Lazio ora dovrà resistere in queste gare. In questo momento è difficile fare valutazioni sulla forza della rose, non sarebbe corretto. La squadra è in una condizione difficile”.

