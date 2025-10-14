Lazio, Guendouzi approfitta della sosta: ecco dove è andato per rilassarsi
La Lazio in vista della partita contro l'Atalanta può vantare il recupero di un suo titolare. Matteo Guendouzi, infatti, ha scontato le due giornate di squalifica causate dall'espulsione nel derby. Per prepararsi al meglio al suo rientro il centrocampista francese ha approfittato della sosta per le Nazionali per rilassarsi e scoprire un po' l'Italia, andando a passare qualche ora a Venezia come si evince dalle storie Instagram della sua compagna.
