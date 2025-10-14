Lazio, Cancellieri nuova certezza offensiva. E Gattuso lo tiene d'occhio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri si sta prendendo la scena. Dopo la doppietta al Torino, l’esterno romano è diventato il miglior marcatore biancoceleste in campionato con tre reti, guadagnandosi di fatto il posto da titolare sulla fascia destra. In vista della trasferta di domenica a Bergamo contro l’Atalanta, è lui l’unica vera certezza di Maurizio Sarri in un attacco da ricostruire.

Con gli infortuni di Zaccagni e Castellanos, resta solo Cancellieri tra i titolari offensivi a disposizione del tecnico e sta rispondendo alla grande: i tre gol segnati contro Genoa e Torino lo hanno proiettato nel ruolo di trascinatore in un inizio di stagione in cui ha saputo sfruttare al meglio l’occasione lasciata dallo stop di Isaksen, fermato a luglio dalla mononucleosi.

Trattenuto a Formello dopo i prestiti a Empoli e Parma, Cancellieri ha mostrato progressi evidenti. Il dinamismo dell’ex Verona gli ha permesso di adattarsi a più ruoli, rendendosi utile nel 4-3-3 ma anche in posizioni più arretrate nel 4-4-2 o nel 4-2-3-1. E con tre reti all’attivo, è diventato anche il capocannoniere della Lazio. Il suo rendimento non è passato inosservato: come riporta la Gazzetta dello Sport, il ct Gattuso lo sta monitorando per un possibile ritorno in Nazionale, dopo l’unica presenza del 2022 sotto la gestione Mancini.