Lazio, è il compleanno di Bergodi: gli auguri della società
Oggi è il compleanno di Cristiano Bergodi, ex difensore che ha indossato la casacca biancoceleste dal 1989 al 1996, oltre ad aver iniziato il suo percorso da calciatore proprio nelle giovanili della Lazio. Ecco di seguito gli auguri della società:
"Tanti auguri a Cristiano Bergodi! L'ex difensore biancoceleste compie oggi 61 anni. Bergodi, cresciuto nel vivaio della Lazio, ha giocato nella Capitale dal 1989 al 1996, collezionando 186 presenze e 4 gol. Per pochi mesi ha anche ricoperto il ruolo di vice allenatore biancoceleste, alle spalle di Mimmo Caso".
