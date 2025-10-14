Atalanta, come stanno gli infortunati: il punto in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'Atalanta riparte dal pareggio di Como, dai 10 punti conquistati e dai 6 gol subiti, indice di una difesa migliorata rispetto al recente passato. L'obiettivo della settimana in vista della Lazio è ritrovare gli infortunati. Oggi pomeriggio, a Zingonia, riprenderanno gli allenamenti per chi è rimasto a Bergamo.

Il primo nome sulla lista è quello di Gianluca Scamacca, autore di un gol alla prima giornata e poi fermatosi per un’infiammazione al ginocchio. L’attaccante sta lavorando a parte e verrà valutato giorno per giorno, con l’obiettivo di riaverlo al più presto per dare respiro a Krstovic, costretto finora agli straordinari. Segnali positivi anche per Scalvini e Zalewski, che potrebbero tornare disponibili già contro la Lazio. Juric spera inoltre di recuperare a breve Kossounou e Bellanova, per ampliare le rotazioni in vista di un calendario fitto: sette partite in ventidue giorni.

La ripartenza sarà contro la Lazio, squadra storicamente ostica per Juric: come riporta il Corriere dello Sport, in 14 precedenti tra Torino, Verona e Genoa, il tecnico croato ha vinto solo due volte, entrambe in trasferta.