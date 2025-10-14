Non è una Lazio "in ripresa": squadra brillante solo nei primi 45 minuti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non è una Lazio “in ripresa”, anzi: è proprio nelle riprese che la squadra si perde. I numeri delle prime sei giornate lo confermano: come scrive il Corriere dello Sport, la maggior parte dei gol biancocelesti arriva prima dell’intervallo, mentre quelli subiti si concentrano quasi tutti nella seconda parte di gara. Cinque dei sette gol incassati sono arrivati nella ripresa (due dal Como, uno dal Sassuolo e due dal Torino). Solo due (Pellegrini nel derby e di Simeone prima della sosta) sono arrivati nel primo tempo. Un dato che evidenzia il calo fisico e mentale della squadra dopo l’intervallo.

Anche in attacco il trend è netto: dieci gol totali, sette segnati nei primi 45 minuti. Gli altri tre portano la firma di Dia, Zaccagni e Cataldi. Nelle tre sconfitte (Como, Sassuolo e Roma), la Lazio non ha mai trovato la via del gol. In sei giornate la squadra ha perso la metà delle partite, restando a secco in tre occasioni e andando in svantaggio in quattro. Solo contro il Torino è riuscita a rimontare grazie al rigore di Cataldi nel finale. Ma anche in quella gara, dopo un buon primo tempo, il baricentro si è abbassato troppo presto. La Lazio per migliorare la classifica ha bisogno di ritrovare continuità e intensità per tutti i novanta minuti e la sfida di Bergamo sarà il primo test per invertire una tendenza che preoccupa.

