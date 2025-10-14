Lazio, Castellanos out per un mese e mezzo: si attende la società

RASSEGNA STAMPA - Circa un mese e mezzo di stop per il Taty Castellanos. Secondo le prime indiscrezioni, questi i tempi dell'ennesimo infortunio che ha tuonato in casa Lazio e con il quale si deve confrontare Sarri. L'argentino infatti avrebbe riportato una "lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra".

Un esito che, come ricorda il Corriere dello Sport non è stato ancora confermato in via ufficiale dalla Lazio. La società non ha ancora comunicato nulla al riguardo e potrebbe farlo oggi alla ripresa degli allenamenti. Nel caso in cui venisse confermata la diagnosi, vorrebbe dire restare per almeno sei settimane senza il proprio centravanti, che tra gol (2) e assist (3) ha contribuito al 50% delle reti realizzate fino a questo momento (5 su 10). Un'assenza che pesa come un macigno, che si aggiunge alle tante altre defezioni in casa Lazio a cui si è aggiunto anche Dia, che non ha risposto alla convocazione del Senegal per i soliti problemi alla caviglia.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.