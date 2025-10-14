Lazionali | Tavares, Isaksen, Mandas e Hysaj attesi da Sarri: il programma

RASSEGNA STAMPA - Lazio chiamata a Formello: oggi la ripresa degli allenamenti con l’infermeria sempre più piena e i nazionali pronti a rientrare. Mandas torna dalla Grecia senza aver giocato. Out dai convocati per il match contro l’Irlanda, oggi pomeriggio Tavares confida in qualche minuto col suo Portogallo contro l’Armenia.

Sorridono Hysaj e Isaksen. Come riporta Il Messaggero, il terzino ha eguagliato Cana, diventando il più presente della storia dell’Albania (93 gare in 12 anni) proprio nella vittoria in Serbia che ha regalato il 2° posto nel Gruppo K dietro all’Inghilterra, avvicinando il sogno dei playoff per il Mondiale. Oggi per il terzino della Lazio è in programma l’amichevole con la Giordania, poi di nuovo da Sarri. Umore positivo non solo per Hysaj ma anche per Isaksen, che ha messo nelle gambe 140 minuti in 2 sfide da titolare con Bielorussia e Grecia (9-1 complessivo). Ora il ritorno nella Capitale.

Il programma ora prevede ripresa fissata a oggi, poi una seduta pomeridiana domani e venerdì, giovedì doppia seduta in attesa della rifinitura mattutina del sabato, vigilia dell’Atalanta.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.