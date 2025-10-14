Bologna, Immobile vicino al rientro: ecco quando tornerà in campo l'ex Lazio
14.10.2025 13:15 di Simone Locusta
Arrivano segnali incoraggianti per Vincenzo Italiano e il Bologna: Ciro Immobile è sempre più vicino al rientro. L’attaccante rossoblù, fermo da oltre sette settimane per una lesione al retto femorale destro subita contro la Roma lo scorso 23 agosto, potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni già nei prossimi giorni.
L'ex attaccante della Lazio vuole tentare di rientrare tra i convocati per la trasferta di domenica a Cagliari. Come riporta il Corriere dello Sport, il rischio di una ricaduta è troppo alto e la società non vorrebbe rischiare. Proprio per questo, sembra più probabile un rientro per la gara contro contro la Fiorentina.