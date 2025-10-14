Lazio, Taty out e ora chi al suo posto? Le alternative in attacco

RASSEGNA STAMPA - Non bastava la pubalgia di Rovella, i ko di Marusic, Zaccagni e Dele-Bashiru (anche se fuori lista) e poi, i rientri intermittenti di Vecino o la distrazione al collaterale di Pellegrini. Sarri ha perso anche Castellanos, e per circa un mese e mezzo. Se tutto andrà per il verso giusto, che di questi tempi sembra quasi impossibile, come riporta il Messaggero l’attaccante tornerà subito dopo la prossima sosta Nazionali, tra la gara casalinga col Lecce del 23 novembre (più complicato) e la trasferta del 29 contro il Milan (più fattibile).

Sarri dalla ripresa di oggi pomeriggio, conscio di perdere Castellanos per almeno sei gare e intenzionato a tornare al 4-3-3 a Bergamo, inizierà a ragionare sui piani b a partire da Dia. Il senegalese è rimasto nella Capitale anziché raggiungere il Senegal per il solito problema alla caviglia destra malconcia. La scorsa settimana è stato gestito con terapie e lavoro personalizzato.

Boulaye nei piani è previsto in gruppo tra domani e la doppia seduta di giovedì, ed è infatti lui l’indiziato principale per prendere il posto del Taty con l'Atalanta. Attenzione però perché viste le condizioni non ottimali della caviglia sarà opportuno ragionare sulle alternative. L’altra punta rimasta è Noslin, ma come spiegato da Sarri: "È un giocatore difficile per un allenatore, è complicato collocarlo in un contesto". Per questo non è da escludere la candidatura di Pedro come falso nueve.

