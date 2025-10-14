Ilicic: "Con i fiorentini ho chiuso. Coppa Italia? Quella mano di Bastos..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga e interessante intervista quella rilasciata da Josip Ilicic che, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso la sua carriera.

Tra i tanti temi toccati un passaggio importante è quella Coppa Italia del 2019 vinta all’Olimpico dalla Lazio contro l'Atalanta: “Abbiamo disputato due finali di Coppa Italia, ma quella del 2019 è come se non l’avessi giocata. Mano di Bastos? Non ho mai visto Percassi così incazzato. Mai. Era rigore ed espulsione. Ho perso 4 finali, ma quella resta la peggiore”.

Sugli anni alla Fiorentina invece: “Mi dispiace dirlo, ma coi fiorentini ho chiuso. Mi hanno sempre criticato facendo leva su quanto fossi stato pagato, ma in quattro anni sono stato due volte il miglior marcatore e il miglior assistman. Ero scarso? Sul serio? Siamo arrivati quarti e non bastava. Abbiamo fatto una semifinale di Europa League… e non bastava”.

