Lazio, prosegue l'inchiesta sugli Ultras: ascoltati anche Rovella e Cataldi
13.10.2025 13:00 di Redazionedue Lalaziosiamonoi
TUTTOmercatoWEB.com
Come riportato dal quotidiano Domani, insieme a Provedel, Luca Pellegrini, Immobile, Marusic e Romagnoli, anche Rovella e Cataldi sono stati ascoltati dai pm Francesco Cascini e Francesco Gualtieri. Il caso riguarda l'inchiesta in corso che mira a ricostruire rapporti e pressioni sui calciatori della Lazio da parte del tifo biancoceleste. Secondo quanto scrive lo stesso quotidiano, gli episodi sotto analisi sono due: Monza - Lazio del maggio 2024 e Bologna - Lazio del 16 marzo scorso. In entrambi i casi la squadra a fine partita è andata sotto il settore ospiti per un confronto con il pubblico presente.