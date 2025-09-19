Ultras, prosegue l'indagine segreta: ascoltati quattro giocatori della Lazio
19.09.2025
La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulle pressioni che alcuni ambienti degli Ultras avrebbero fatto sulla Lazio di Lotito. Negli ultimi mesi, secondo quanto riportato da Il Domani, sarebbero stati ascoltati quattro giocatori biancocelesti, sia ex che attuali, ovvero Ciro Immobile, Alessio Romagnoli, Ivan Provedel e Luca Pellegrini. Le indagini puntano a chiarire eventuali rapporti tra la società e la parte più radicale della tifoseria.