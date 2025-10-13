Inter - Lazio, via alla vendita dei biglietti: info e prezzi
Il prossimo 9 novembre la Lazio di Maurizio Sarri sarà impegnata nella sfida di San Siro contro l'Inter. In merito, la società nerazzurra, ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per il settore ospiti.
"L’ Inter informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 12:00 di lunedì 13 ottobre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Inter-Lazio di domenica 9 novembre delle ore 20:45, presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Modalità e informazioni per vendita
- capienza del Settore Ospiti terzo Anello Blu 4.361 posti;
- prezzo del biglietto più commissioni:
- intero 10 €.
Canali di vendita:
- circuito on line di Vivaticket e punti vendita;
- chiusura delle vendite alle ore 19:00 di sabato 8 novembre.
Limitazioni:
- nessuna".
