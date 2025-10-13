Lazio, è il giorno della verità per Castellanos: il Taty rischia un mese di stop

RASSEGNA STAMPA - Da Formello si predica calma, ma l'infortunio di Valentin Castellanos rischia di non essere di poco conto. Come riportato da La Repubblica, oggi è il giorno della verità per l'attaccante argentino. Infatti, sono previsti per oggi gli esami che chiariranno la situazione dell'ex Girona e - sempre secondo il quotidiano - il rischio è che Sarri dovrà farne a meno per circa un mese. Tra poche ora si avranno ulteriori novità, nella speranza che la già lunga lista di infortunati non si gonfi ulteriormente.

