Lazio, Rambaudi: "Contro l'Atalanta giocherei con Pedro falso nove. Sugli infortuni..."

L'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi ha parlato dei tanti infortuni occorsi in casa Lazio, proiettandosi alla prossima gara contro l'Atalanta e sul possibile attacco che potrebbe mandare in campo Sarri dopo il recente stop di Castellanos. Queste le sue parole: "Stop Castellanos? Sarri si deve inventare qualcosa. A Bergamo farei centrocampo a 3 con Cataldi, Guendouzi e Vecino o Basic; poi davanti c’è da inventare, magari metterei Isaksen a sinistra, Cancellieri a destra e Pedro falso nove".

"Campi di Formello? Quando ci sono così tanti infortuni è chiaro che si debba analizzare tutto; il rifacimento dei campi, la preparazione diversa, l’alimentazione dei giocatori. Solo all’interno possono conoscere la causa”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.