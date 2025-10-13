Lazio, l'importante iniziativa della società per l'Ottobre Rosa: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e la Lazio ha messo in campo un'iniziativa importante, in collaborazione con Villa Mafalda e SenoClinic, per tutte le tifosi biancocelesti.

"Per Ottobre Rosa 2025 la prevenzione scende in campo con Villa Mafalda e SenoClinic. Per le tifose biancocelesti programmi di controllo su misura e il 20% di sconto su tutti gli esami. Ricorda: la partita più importante è quella per la salute delle donne! Per informazioni chiama lo: 06 36 30 34 91", si legge nella nota.

️Per Ottobre Rosa 2025 la prevenzione scende in campo con Villa Mafalda e SenoClinic.



Per le tifose biancocelesti programmi di controllo su misura e il 20% di sconto su tutti gli esami.



Ricorda: la partita più importante è quella per la salute delle donne!



Per informazioni… pic.twitter.com/caaHtbdplE — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 13, 2025

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.