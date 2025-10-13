Juve, tegola per Tudor: Bremer si opera e salta la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pessime notizie in casa Juventus. Come riportato da una nota ufficiale diramata dallo stesso club bianconero, Gleison Bremer ha riportato una lesione al menisco del ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il difensore brasiliano, dunque, sarà nuovamente costretto ad un lungo stop e salterà sicuramente la sfida contro la Lazio, in programma domenica 26 ottobre. Di seguito il comunicato ufficiale "Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.