Lazio, Castellanos e il traguardo dei 100 gol: "Ringrazio i tifosi..." - VIDEO

Valentin Castellanos ha raggiunto quota 100 gol in carriera da calciatore professionista grazie al gol siglato lunedì contro il Genoa. Un traguardo importante, soprattutto un attaccante che vive per il gol. Per questa occasione, l'argentino ha pubblicato sui propri profili social una compilation con alcuni dei suoi gol più importanti, scrivendo in descrizione un messaggio di ringraziamento per i tifosi, la sua famiglia e non solo. Ecco di seguito il messaggio dell'attaccante della Lazio:

"Sono molto felice di essere arrivato a questo traguardo tanto importante come professionista, voglio ringraziare la mia famiglia, i miei compagni, ogni club dove ho avuto la possibilità di lasciare il segno e, ovviamente, i tifosi che mi accompagnano sempre in ogni passo. Andiamo a farne ancora".

