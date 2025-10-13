Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: Sarri ancora in emergenza

Riparte il campionato. Archiviata la sosta per le Nazionali, la Lazio vola a Bergamo per sfidare l'Atalanta. L'emergenza infortuni a Formello è tutt'altro che rientrata: oltre a Zaccagni, Rovella e Dele-Bashiru, infatti, Sarri ha perso anche Castellanos, che starà fuori almeno venti giorni per un problema muscolare. Restano in dubbio, invece, Dia, Marusic e Pellegrini, che sperano di rientrare tra i convocati così come Vecino, atteso regolarmente in gruppo in settimana. Nonostante le tante assenze, il tecnico potrebbe riproporre il 4-3-3: davanti a Provedel, la difesa sarà composta da Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. L'unico cambio sicuro sulle fasce al momento è rappresentato da Hysaj, in attesa dei recuperi di Marusic e Pellegrini. A centrocampo si rivedrà Guendouzi, che ha scontato la squalifica di due giornate rimediata al derby. Con lui giocheranno Basic e Cataldi, con Belahyane e probabilmente Vecino in panchina. In attacco l'unica certezza è Cancellieri a destra, per il resto a sinistra è aperto il ballottaggio tra Pedro, Isaksen e Noslin, che può giocare anche come centravanti se Dia non ce la dovesse fare.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, De Roon; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All.: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Belahyane, Vecino, Isaksen, Noslin. All.: Sarri.

