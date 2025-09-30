Lazio, Patric sul ritorno in campo: "Una notte speciale. Grazie ai tifosi..." - FT

La Lazio vince e i tifosi esultano quattro volte. Una per ogni gol segnato, e l'ultima per il ritorno in campo di Patric. Il calvario sembra esser terminato, il centrale spagnolo è pronto per tornare utile alla causa e dare più scelte a mister Sarri. Il giorno dopo, Patric si sfoga così sui social ringraziando tutti per il sostegno e la forza trasmessa:

"Una notte speciale: era dal 13 marzo che non vivevo queste sensazioni, emozioni che solo il calcio riesce a donare. Viverle festeggiando anche una vittoria rende tutto più bello. Un grazie enorme va ai miei compagni, alla società, all staff tecnico e medico, e tutti voi, tifosi della Lazio: il vostro affetto e il vostro sostegno in questi 7 mesi mi hanno dato tanta forza. Essere tornato è anche merito di tutti voi. Forza Lazio sempre!".

