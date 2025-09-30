Mourinho, che stoccata alla Roma: "La Conference League è facile da vincere..."

TUTTOmercatoWEB.com

José Mourinho incontra il suo passato. Questa sera al Da Luz andrà in scena l'incontro tra Benfica e Chelsea, presente e passato del tecnico portoghese. Durante la conferenza stampa prepartita, Mourinho ha parlato del Chelsea, di Maresca ma ha anche tirato una stoccata alla Roma. Ecco di seguito le sue parole:

"Anche se in fondo sarò sempre un po' Blue, io faccio parte della loro storia e loro della mia. Ma ora ho un compito da svolgere e voglio vincere. Maresca? Enzo ha portato le sue idee e si è adattato alla filosofia del club. La Conference League è una coppa facile da vincere con un grande club, io ci sono riuscito con la Roma, ma finalmente rivedo il Chelsea sulla giusta strada".

