DIRETTA | Lazio-Cremonese: Sarri e un calciatore in conferenza: seguila live
20.12.2025 20:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Nulla da fare. Dopo la bella vittoria contro il Parma, la Lazio non va oltre lo 0-0 contro la Cremonese. Nonostante un buon ritmo e qualche occasione di portarsi in vantaggio, i biancocelesti non riescono mai a bucare la porta difesa da Audero. L'ultimo appuntamento prima del Natale si conclude, così, col risultato di 0-0. Qualche minuto d'attesa e poi, direttamente dalla sala stampa dell'Olimpico, andrà in scena la conferenza di mister Maurizio Sarri e quella di un calciatore: seguila live su Lalaziosiamonoi.it.
Seguono aggiornamenti