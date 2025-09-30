Funerali Focolari, il feretro lascia la Chiesa: sopra una maglia della Lazio - FOTO

AGGIORNAMENTO 12.30 - Il feretro di Furio Focolari, con sopra appoggiata una maglia della Lazio a lui dedicata, ha lasciato in questo momento la Chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, tra la commozione e gli applausi della folla presente.

Roma saluta Furio Focolari. I funerali del giornalista e opinionista biancoceleste si stanno svolgendo dalle 11.00 nella Chiesa di Ponte Milvio. È presente anche una delegazione della Lazio con Floridi, Canigiani e Zaccheo, che hanno donato una maglia di quest’anno con scritto "Furio 1", posizionata poi sulla bara. Presenti anche tanti giornalisti e nomi del mondo biancoceleste, tra cui Fernando Orsi, Gabriele Pulici, Matteo D’Amico, Massimo Piscedda e Massimo Maestrelli. Fuori dalla Chiesa, inoltre, è stato esposto lo striscione della Curva Maestrelli e dentro è stato portato lo stendardo biancoceleste.

