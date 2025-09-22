Serie A | Genoa- Lazio: dove vedere il match in tv e streaming

La Lazio deve rialzarsi dopo la sconfitta contro il Como. Nonostante le grosse difficoltà numeriche per l'assenza di centrocampisti, lunedì contro il Genoa la squadra di Maurizio Sarri dovrà rimettersi alla ricerca dei tre punti, nella speranza di poter tornare ad alzare la testa e sistemare il proprio inizio di stagione. La sfida di Marassi, in programma il 29 settembre alle 20.45, verrà trasmessa in co-esclusiva sia su Dazn (in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console) sia su Sky nei canali dedicati.

